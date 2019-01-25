Морозы отступают: на выходных Москву засыплет снегом

Московский регион в предстоящие выходные окажется в центре снежного циклона. Синоптики предупреждают, что осадки будут продолжаться почти 48 часов.

Согласно прогнозу центра «Фобос», сегодня, 25 января, в столице ожидается солнечная и морозная погода. Температура воздуха составит -11…-13°, в Подмосковье -10…-15°, что на 5-6° ниже климатической нормы.

В субботу, 26 января, температура начнёт повышаться и столбик термометра будет показывать -6…-8°, а во второй половине дня начнутся снегопады, пик которых придется на вторую половину дня воскресенья на фоне потепления до -2°, что на 4° выше нормы.

Метеорологи отмечают, что снегопады закончатся только в начале следующей недели и в понедельник, 28 января, возможно небольшое похолодание до -10…-15°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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