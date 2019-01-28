Организация «Офицеры России» просит правоохранителей проверить Шабаева, пытающегося очернить нашу страну

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой призвал полицию проверить деятельность Евгения Шабаева, занимающегося провокациями под видом атамана казачества «Ховрино».

Ранее международное агентство Reuters опубликовало в Сети материал о «российской частной военной кампании», представители которой якобы отправились в Венесуэлу защищать главу страны Николаса Мадуро. Журналисты получили информацию от Евгения Шабаева, который представился атаманом казачьего общества «Ховрино».

Липовой в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что Шабаев известен внутри России скандальными провокациями. Он периодически примерял на себя разные вымышленные должности и пытался пробиться в ветеранское сообщество. Однако, по словам собеседника издания, никакого отношения ни к военным, ни к правоохранителям Шабаев не имеет.

Представитель «Офицеров России» подчеркнул, что поступали сведения о причастности «атамана»-провокатора к противозаконным действиям. Так, он неоднократно вбрасывал в зарубежную прессу недостоверные данные о российских ведомствах – Минобороны и МИД. Стражам порядка нужно обратить внимание на действия Шабаева, который пытается очернить Россию в международном информационном пространстве, резюмировал Липовой.

Ранее ФАН опубликовал материал с доказательствами того, что Шабаев вполне может оказаться обыкновенным жуликом. Он рассказывал об участии в войне в Чечне и операции по возвращению Крыма, однако журналисты выяснили, что он очень приукрасил историю своей жизни. Агентство утверждает, что купленную медаль «За воссоединение» Шабаев выдает за государственную награду от Минобороны «За возвращение Крыма», не чувствуя при этом никакого дискомфорта. А про его якобы службу в Чечне вообще ничего не известно: в период с 1996 по 2001 годы, по данным источника ФАН, Шабаев работал педагогом и служить мог разве что в свой 42-дневный отпуск, что, конечно же, невозможно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.19

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