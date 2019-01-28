Снежная блокада: московский регион продолжит засыпать

В минувшие выходные в столичном регионе выпала почти половина месячной нормы осадков, а сугробы выросли до полуметра. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, новая неделя вновь окажется снежной.

Суммарно за выходные в Москве выпало 20 мм (ВДНХ) осадков, 23 мм (Балчуг), или около половины месячной нормы (42 мм). Всего за прошедшие дни января в Москве зафиксировано 60 мм осадков, или почти полторы месячные нормы (в 2018 году было 67 мм, в 2016 – 77 мм). Тем не менее, как отметили синоптики, в Москве в конце января и начале февраля ранее отмечалось выпадение большего количества осадков. Например, в прошлом году с 3 по 5 февраля выпало 47 мм осадков, а высота снежного покрова за это время увеличилась с 32 до 55 см.

Так или иначе, согласно прогнозу Гидрометцентра, в течение недели снегопады в столичном регионе продолжатся, а температура воздуха будет стремиться к нулевой отметке вплоть до воскресенья, 3 февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.19

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