Политические триумфы и провалы: объявлены номинанты премии РАСО «Гамбургский счет»

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) определила список номинантов на премию «Гамбургский счет» за 2017-18 годы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в шорт-лист попали многие известные российские и зарубежные политики – не только за успехи, но и громкие провалы.

Как пояснили в РАСО, премия присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность. При этом поминантами могут быть только субъекты политического процесса, а не политконсультанты, но публичное признание номинантами и лауреатами заслуг своих политических консультантов и команд приветствуется.

Лучшая губернаторская кампания («партия власти»)

• Андрей Воробьев, Московская область • Олег Кожемяко, Приморский край • Глеб Никитин, Нижегородская область • Василий Орлов, Амурская область • Сергей Собянин, Москва

Лучшая губернаторская кампания оппозиционного кандидата

• Валентин Коновалов, Хакасия • Владимир Сипягин, Владимирская область • Сергей Фургал, Хабаровский край

Лучшая кампания «партии власти» на выборах в Законодательное Собрание

• Ивановская область • Кемеровская область • Ярославская область

Лучшая кампания оппозиционной партии на выборах в Законодательное Собрание

• КПРФ, Ульяновская область • Коммунисты России, Ульяновская область • КПСС, Владимирская область • ЛДПР, Архангельская область • Справедливая Россия, Якутия

Лучшая мэрская кампания «партии власти»:

• 1.Николай Булакин, Абакан • 2. Сергей Кравчук, Хабаровск • 3. Иван Кляйн, Томск

Лучшая оппозиционная мэрская кампания:

• Сардана Авксентьева – Якутск

Лучшая муниципальная кампания «партии власти»:

• Выборы муниципальных советников, Москва, 2017 • горсовет Норильска, 2017 • выборы в гордуму Екатеринбурга, 2018 • выборы в гордуму Тюмени, 2018

Лучшая муниципальная кампания оппозиции:

• КПРФ, гордума Димитровграда, 2018 • ЛДПР, Красноярский горсовет, 2018 • «Родина», горсовет Твери, 2017 • «Справедливая Россия», Гордума Екатеринбурга, 2018 • «Яблоко», Москва, 2017

Довыборы в Госдуму, 2018

• Алимова, КПРФ, округ 163 • Веремеенко, ЕР, округ 180 • Кузьмин, ЛДПР, округ 71 • Примаков, ЕР, округ 165 • Сватковский, ЕР, округ 129 • Хинштейн, ЕР, округ 158 • Ярошук, ЕР, округ 98

Лучшая президентская кампания:

Владимир Путин

Провал года:

• Виктор Зимин, Хакасия • Светлана Орлова, Владимирская область • Андрей Тарасенко, Приморский край • Вячеслав Шпорт, Хабаровский край

Политик года в России-2018:

• Павел Грудинин • Олег Кожемяко • Алексей Кудрин • Сергей Собянин • Сергей Шойгу

«Сапожник в сапогах» – политтехнолог в политике:

Александр Бурков, губернатор Омской области

Лучшая зарубежная парламентская избирательная кампания:

• 5 звезд, парламентские выборы, Италия, 2018 • ANO 2011, выборы в парламент Чехии, 2017 • «Вперед, в путь», выборы в парламент Франции, 2017 • «Мой шаг», Армения, 2018 • Альянс «Надежда», парламентские выборы, Малайзия, 2018

Лучшая зарубежная президентская избирательная кампания:

• Болсонару, Бразилия, 2018 • Макрон, Франция, 2017 • Обрадор, Мексика, 2018

Лучшая зарубежная референдумная кампания:

– Кампания по бойкоту референдума в Македонии, 2018 – Кампания «Да» на референдуме в Турции, 2018 – Референдум по независимости Каталонии, 2017 – «Together for Yes» (за легализацию абортов), Ирландия, 2018

Зарубежный политик года-2018:

• Дональд Трамп • Си Цзиньпин • Ким Чен Ын • Желтые жилеты • Махатхир Мохаммад

Зарубежный провал года:

• Макрон во Франции в 2018 году – резкий обвал популярности • Национальный фронт, Малайзия, 2018 • Фийон на выборах президента Франции, 2017

Предполагается, что итоги будут объявлены после завершения голосования жюри, в состав которого включены все члены комитета по политтехнологиям РАСО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.19

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