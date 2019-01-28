В школах Москвы вводят карантин по кори: непривитых детей и учителей отправляют домой

Карантин по кори введен в двух школах Москвы, там отменены все массовые мероприятия, от занятий отстранены ученики и сотрудники образовательных учреждений, не привитые от кори.

В частности, о введении карантина сразу в двух корпусах сообщается на сайте московской школы №1434 «Раменки». В приказах, подписанных директором учебного заведения Ириной Нагаевой, говорится о карантине с 24 января до 21 дня с момента выявления последнего заболевшего. Ученики нескольких классов будут приходить и уходить позже остальных школьников, а время перемен для них не будет совпадать со временем отдыха учеников других классов. Обед для них также организуют отдельно.

Кроме того, директор распорядилась на время карантина отстранить от занятий всех школьников и сотрудников учебного заведения, не привитых от кори. Для учеников будет организовано дистанционное обучение.

В школе «Раменки» карантин по кори, судя по информации на сайте образовательного учреждения, объявляли до этого в феврале-марте 2018 года.

Карантин, как пишет РБК, объявлен и в школе №1797 «Богородское». Директор Алексей Нефедов сообщил изданию, что корью болеет один ученик, согласно инструкции в школе введен карантин на 21 день.

На сайте учебного заведения сегодня опубликовано сообщение: «В школе в корпусе 2 (1-я Гражданская ул., д.96) карантин по кори, за всей информацией обращайтесь к классным руководителям. В целях безопасности просим ограничить пребывание родителей и маленьких детей, не являющихся обучающимися 2 корпуса, в помещениях и вестибюлях школы. Надеемся на ваше понимание».

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в России в отличие от европейских стран, ситуация по кори стабильная. В прошлом году было зафиксировано всего 17,3 случая заболевания корью на 1 млн населения. Заболевшие, как правило, были не привиты, а случаи заболевания связаны с завозом инфекции из-за рубежа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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