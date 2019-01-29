Налоговики пошли по физлицам: россиян ждет проверка доходов

Федеральная налоговая служба в ближайшее время обратит пристальное внимание на доходы физических лиц, в связи с этим стоит ждать изменения Налогового кодекса и ужесточения действий ФНС. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали участники Экономического клуба ФБК, посвященного новой налоговой реальности в стране.

«Законодательство о налогообложении физлиц долгое время не принималось всерьез, потому что у нас не физические лица основные налогоплательщики, а организации, тогда как во многих государствах как раз граждане несут основную налоговую нагрузку, как конечные получатели денежных средств – пояснил руководитель практики международного налогообложения ФБК Дмитрий Парамонов. – Но сейчас мы видим, что все более и более взор обращается на физлиц, вопросы их налогообложения. Соответственно, мы предполагаем, что будет изменяться законодательство, касающееся налога на доходы физлиц, будет улучшаться администрирование и собираемость этого налога».

Такие изменения – вопросы ближайшего времени, поскольку государству нужны новые налоговые источники, считает Парамонов. По его оценке, тот факт, что практически седьмая часть граждан находится в теневом секторе и не платит налоги, государство всерьез раздражает.

Как считает эксперт, россиян ждет «более плотный диалог» с ФНС, которая, очевидно, будет устраивать все больше проверок для выявления доходов, укрытых от налогов.

«ФНС последние годы занимается работой с электронными сервисами и системами контроля, налаживает механизмы анализа больших объемов данных, и большой объем работы спускается именно на уровни территориальных инспекций», – отметиласо своей стороны вице-президент ФБК по налогам и праву Надежда Орлова.

По ее словам, эти механизмы позволят выявлять подозрительные операции физлиц и нерадивых налогоплательщиков, данные по которым выбиваются из «зеленой зоны» статистических критериев.

Не исключено, полагают специалисты, что к обычным гражданам будут применять тот же метод, что и к российским чиновникам – сравнивать доходы и расходы, и в случае превышения последних у ФНС появятся серьезные вопросы к налогоплательщику.

«Это можно автоматизировать и создать соответствующую систему. Как в США сажали мафиози, которые не могли объяснить, откуда они получили деньги. Они не могли объяснить – значит, совершили правонарушение», – отметил Парамонов.

Что касается нового налога на самозанятых, то судить о работе этого закона можно будет по итогам информации ФНС о количестве зарегистрировавшихся в системе. При этом, полагают эксперты, налоговикам вряд ли удастся разделить действительно самозанятых граждан и бывших работников компаний, которым работодатели рекомендовали перейти на такой режим, чтобы не платить за них налоги.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.01.19

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