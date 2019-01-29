Дениса Короткова уличили в сотрудничестве с СБУ

Российский журналист Денис Коротков, материалы которого ранее публиковались в «Фонтанке», а сейчас – в «Новой газете», сотрудничал со Службой безопасности Украины. Эту информацию подтвердил источник «Русской планеты», знакомый с ситуацией.

Многие СМИ неоднократно отмечали, что Коротков пишет крайне редко и на темы весьма специфические. Одной из любимых его тем не первый год является так называемая ЧВК «Вагнер» – тема российских добровольцев, якобы участвующих в боевых действиях в Донбассе и Сирии. Источники утверждают, что действиями ЧВК руководит петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и будто бы ЧВК не имеет никакого отношения к Минобороны России, зато действует в интересах предпринимателя.

Как утверждает собеседник издания, Короткова выгнали из «Фонтанки» за публикацию недостоверных данных, произошло это именно после того, как всплыл факт сотрудничества журналиста с украинской спецслужбой. Присмотреться к нему внимательнее многих заставила статья, в которой Коротков опубликовал данные российских военных, принимающих участие в военной операции в Сирии. Та публикация вызвала волну гнева в Сети.

Когда именно был завербован Коротков, источник «Русской планеты» не уточняет. Впрочем, как утверждает издание, как минимум несколько лет он плотно сотрудничал с Киевом и качестве «благодарности», судя по всему, получал только денежное вознаграждение, но и информационные сливы, используя которые, регулярно наносил вред соотечественникам.

Стоит отметить, что сам Коротков в интервью The Bell пытался оправдаться, но эти попытки, как пишет «Русская планета», выглядят неубедительно. «Я действительно припоминаю несколько случаев, когда СБУ использовала опубликованные мною материалы. Но случаев, когда я использовал их материалы, не было. Слова о моем сотрудничестве с СБУ – откровенная и безусловная ложь. Увольнение из «Фонтанки» произошло по моему собственному желанию как формально, так и фактически», – сказал тогда Коротков.

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков придерживается схожей позиции. «Мне ничего не известно о сотрудничестве Короткова с СБУ, ЦРУ, МИ-6 и тому подобным», – сообщил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.19

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