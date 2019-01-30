Правительство РФ планирует отменить лицензирование авиаперевозок

Обязательное лицензирование пассажирских авиаперевозок в России могут отменить. Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РФ направило на одобрение Госдумы соответствующий законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ.

В частности, предлагается упразднить несколько положений Воздушного кодекса, касающихся лицензирования авиаперевозок пассажиров и грузов. Кроме того, эти перевозки предполагается исключить из перечня лицензируемых видов деятельности в ФЗ «О лицензировании».

Сейчас лицензирование деятельности по воздушным перевозкам осуществляется Росавиацией. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что помимо лицензий авиаперевозчики в обязательном порядке должны получать сертификат эксплуатанта, который сам по себе является разрешительным документом для осуществления перевозок и фактически подтверждает соответствие перевозчика лицензионным требованиям.

«Принятие законопроекта позволит устранить дублирование процедур сертификации авиаперевозчиков процедурами лицензирования их основной деятельности и снять избыточную административную нагрузку с субъектов воздушного транспорта, осуществляющих перевозки воздушным транспортом пассажиров и грузов», – говорится документе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

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