В Москве массово задерживают авиарейсы

В Москве снова массово задерживают авиарейсы. Согласно данным сервиса «Яндекс-Расписания», в общей сложности в столичных аэропортах из расписания выбились почти полсотни самолетов на внутренних и международных маршрутах.

На 12:39 мск самые большие проблемы с отправкой и приемом пассажиров наблюдаются во «Внуково», где задержано 20 рейсов и один отменен. Немногим лучше ситуация в «Шереметьево» – там задержано 18 самолетов. В «Домодедово» один рейс задержан и 12 отменено.

Как сообщал «Новый День», накануне в московском регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с мокрым снегом и гололедицей. Сегодня в столице и Подмосковья оттепель и гололедица – температура воздуха держится около нулевой отметки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.19

Счетная палата: только 2% российских фермеров получили помощь от государства. / «Позвольте, но как же он служил в очистке?» Рунет взорвали фотожабы на сенатора Арашукова. / В Италии в самолет, направлявшийся в Россию, ударила молния. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»