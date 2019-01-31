В московском кафе нашли «концлагерь» для собак

В Москве Роспотребнадзор приостановил работу кафе по новому федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». В заведении, которое его владельцы позиционировали как «первое в Москве тайм-кафе с мопсами», посетителям предлагали «познакомиться и повеселиться с собаками», которые «безумно дружелюбны и игривы». Такой формат и условия содержания собак возмутили московских зоозащитников.

В соцсетях люди отмечали, что «это еще хуже, чем садистские контактные зоопарки», и требовали закрыть кафе. В частности, инстаграм-блогер @katioma рассказала, что сама съездила в «Мопс кафе» на Дмитровском шоссе, и ужаснулась.

«Во-первых, это подвальное помещение, стойкий запах мочи и сильно орёт музыка, – отметила она на своей странице в Инстаграм. – При входе встречает админ и предлагает вам их услуги. Мол, заводите карточку и находитесь тут сколько хотите. Когда я прошла в этот АД! Мое сердце разбилось на мелкие кусочки! Я увидела вымотанных щенков , ЩЕНКОВ чтобы вы понимали. Их там 7 штук, бедные еле двигаются, лежат на руках людей (гостей), кто находится в этом кафе. Их все время дёргают, не дают поспать, передают из рук в руки!»

Девушка обратила внимание, что у одного из щенков повреждена лапа, но сотрудник кафе ответил отказом на ее предложение показать малыша ветеринару. «Ещё там есть щенок девочка, которой около трёх месяцев, она остановилась в развитии! Господи, я пишу это и реву!» – пишет она. Блогер предположила, что «их чем-то пичкают», подчеркнув, что «щенки – это же маленькие дети, которым нужно укреплять своё здоровье, свою нервную систему, им нужен покой и забота и ДОМ , а не кафе и не то, что вы, бездушные, делаете!»

Запись получила огромное количество репостов в соцсетях, а на популярном Интернет-ресурсе появилась петиция «Помощь щенкам из Мопс Тайм Кафе», которую за несколько дней подписало более 25 тысяч человек.

В «Фейсбуке» на своей страничке москвичка Екатерина К. сообщила, что зоозащитники ездили «в этот концлагерь» вместе с журналистами столичных телеканалов. «Мопсы измучены, у многих проблемы по здоровью, их не кормят (чтобы меньше ходили в туалет), черного малыша с травмированной лапкой спрятали», – отметила она.

После того, как животных удалось отправить к ветеринару, «одного малыша стошнило в переноске, в рвотной массе были остатки от пластиковой травы, которую они ели так же как и набивку из мягких игрушек». «На выходе эти довольные люди [хозяева заведения] посмеялись и предложили выкупить щенков. Каждого по 50 т.р. Полная безнаказанность и уверенность в своих действиях», – констатировала она, подчеркнув, что щенков из ветклиники «вернули в ад».

В итоге в кафе, оказавшееся в центре скандала, выехали сотрудники столичного управления Роспотребнадзора. Они осмотрели помещение и убедились, что в кафе, действительно, содержат щенков, «что запрещено санитарными правилами, согласно которым в организациях общественного питания не размещаются помещения под жилье, не осуществляются работы и услуги, не связанные с деятельностью организаций общественного питания, а также не содержатся домашние животные и птица». Сотрудники Роспотребнадзора нашли в кафе семь мопсов, однако документов о том, что собаки привиты от бешенства, им обнаружить не удалось.

В итоге владелец кафе – ИП Моисеев А.А., получил протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете работы заведения. «Кафе опечатано для входа посетителей, опечатан зал для посетителей. Административные материалы переданы в Коптевский районный суд г. Москвы для принятия решения», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сослались на недавно вступивший в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому «не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации». Информационные письма о нарушениях сотрудники Роспотребнадзора направлены в Комитет ветеринарии города Москвы, в УВД по САО ГУ МВД России и в управу Тимирязевского района.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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