«Фейк вброшен и проглочен»: военный эксперт рассказал, откуда СМИ берут выдумки про ЧВК «Вагнера»

Российские либеральные СМИ выполняют западный заказ по демонизации России. Такое мнение высказал военный политолог, профессора РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя очередные информационные вбросы о якобы военном присутствии России в ряде стран через ЧВК «Вагнер» в комментарии Nation-news.ru.

Эксперт обратил внимание, что совсем недавно мишенью для фейков была российская ГРУ, теперь выпал черед загадочной ЧВК «Вагнер».

В частности, «Новая газета» опубликовала очередную статью про мифическую частную военную компанию, которая якобы действует в Венесуэле, ЦАР, Судане и множестве других стран. Источник издания указывает на то, что «щупальца Вагнера» тянутся из Москвы, а компрометирующие данные предоставила Служба безопасности Украины. Откуда у СБУ оказались сведения о ЧВК, «Новая газета» уточнять не стала. Украинская разведка утверждает, что все паспорта членов ЧВК имеют одну и ту же серию – 65, а некоторые номера отличаются лишь последними цифрами. Вопрос, как именно это предположение доказывает приверженность обладателей документов к ЧВК, тоже остается за кадром.

Кошкин считает, что за этими провокациями стоит Служба безопасности Украины. «Эти вбросы пошли с подачи СБУ неслучайно. Такой заказ сделан западным СМИ, они раскручивают эту тему, а наши либеральные издания тоже находятся в этом корпусе. Когда фейк вброшен и проглочен, наступает черед журналистского мастерства и сценарий раскручивается», – отметил эксперт.

Кошкин добавил, что журналисты валят в одну кучу и Донбасс, и Судан, и ЦАР, и Венесуэлу, поскольку у них лишь одна цель – создать волну и засорить Сеть.

Напомним, что и власти ЦАР, и власти Венесуэлы уже опровергли сообщения британских СМИ о присутствии в этих странах «российских наемников».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.19

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