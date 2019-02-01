В московском регионе объявлен повышенный уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен повышенные – «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень будет введен в 21:00 мск, он будет действовать 12 часов – до 9:00 второго февраля.

В столице, по данным синоптиков, 2 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, при температуре воздуха от минус одного до плюс одного градуса. Ночью местами столбики термометров опустятся до минус пяти.

Желтый – третий из пяти уровней опасности. Он означает, что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления.

Источник: сайт Гидрометцентра России

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.19

Вашингтон подтвердил: США выходят договора РСМД – во всем «виновата» Россия. / Россияне не ждут от жизни ничего хорошего: на продуктах надо экономить, от лечения – отказываться, а деньги хранить под матрасом. / Снег на голову: в Подмосковье пенсионерку едва не убила упавшая с крыши наледь. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»