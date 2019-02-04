В Москве рекордно подорожала жилая недвижимость

В российской столице цена квадратного метра жилья установила исторический рекорд. Риелторские компании заявили, что снижения стоимости квадратных метров в этом году не ждут, однако прогнозируют существенное падение спроса.

По итогам января средняя цена квадратного метра в московских квартирах составила 206,3 тысячи рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования компании «Инком-Недвижимость». Эксперты проанализировали стоимость жилья в столице без учета Троицкого и Новомосковского административных округов.

Как выяснилось, цена оказалась максимальной с 1991 года – то есть за все время свободной купли-продажи квартир в России. Ранее максимум был зафиксирован в 2015 году на уровне 200,2 тысячи рублей за квадратный метр.

По мнению экспертов, взлет цен на жилье спровоцирован сокращением предложения: сейчас на продажу выставлено всего 18 852 квартиры. При этом высокая цена, судя по всему, сформировалась не под давлением повышенного спроса – он пошел на спад после осеннего пика, а завышенными ожиданиями продавцов.

Кроме того, в Москве одновременно оказалось выставлено на продажу много больших и дорогих квартир.

При этом в риелторы не ждут падения цен на недвижимость в Москве. Следствием этого станет сокращение спроса. В среднем рынок вторичного жилья потеряет до 15% покупателей, считают специалисты. Спрос сдерживает как рост цен, так и постоянное падение реальных доходов населения, рост ипотечных ставок и неблагоприятный политический фон.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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