В Москву возвращается зима: синоптики прогнозируют похолодание

В московском регионе ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха понизится, но превышение над нормой уменьшится лишь до 4-5° с нынешних 8-9°.

В ночь на вторник, 5 февраля, возможны небольшие осадки, местами туман. Днем на фоне роста атмосферного давления осадки прекратятся. В течение суток прогнозируется -2…0° в Москве и -4…+1° в Подмосковье. К вечеру ожидается похолодание до -5° в столице и -10° по области, местами вероятная сильная гололедица.

Ночью в среду, 6 февраля, ожидается местами небольшой снег, похолодает до -10…-8° в мегаполисе и -13…-8° по области. Днем прогнозируется снег, и -4…-2° в Москве и -6…-1° в Подмосковье.

В четверг, 7 февраля, ночью снег продолжится, термометры покажут -8…-6° в столице и -10…-5° по области. Днем небольшой снег прогнозируется лишь местами. В Москве -4…-2°, в Подмосковье.

В пятницу, 8 февраля, также местами пройдет небольшой снег, ночью -12…-7°, днем -5…0°. В субботу, 9 февраля, тоже местами с небольшим снегом, ночью до -8…-3°, днем те же -5…0°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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