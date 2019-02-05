ФАС дважды оштрафовала «МОЭК»

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России дважды оштрафовало столичную энергетическую компанию «МОЭК» за неисполнение предписаний антимонопольного органа в установленные сроки. Как сообщила сегодня пресс-служба ведомства, общая сумма санкций составила 600 тысяч рублей.

Ранее по результатам рассмотрения антимонопольных дел ведомство выдало монополисту предписания по двум фактам злоупотребления доминирующим положением на столичном рынке теплоснабжения. Предписания были направлены на восстановление нарушенных прав управляющих компаний многоквартирных домов.

«Монополист не согласился с требованиями предписаний и обратился в судебные органы, которые в свою очередь подтвердили законность действий антимонопольного органа. Даже после решений судов «МОЭК» не исполнил предписания в установленный срок, за что и был оштрафован», – подчеркнули в УФАС.

Кроме того, «МОЭК» выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

«Поводом для представления стало отсутствие надлежащего контроля со стороны монополиста за сроками исполнения требований предписаний. Теперь компании необходимо предпринять соответствующие организационно-распорядительные меры в целях неукоснительного исполнения предписаний антимонопольных органов в установленные сроки», – прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Московского УФАС Никита Полещук.

В ведомстве уточнили, что неисполнение представления может повлечь повторное привлечение «МОЭК» к административной ответственности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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