Коммунальные разборки на 900 млн: «МОЭК» требует через полицию 900 млн от управляющей компании

Московская объединённая энергетическая компания «МОЭК» обвинила одну из столичных управляющих компаний в задолженности 900 млн рублей. Как сообщила пресс-служба организации, по этому поводу направлено заявление в полицию.

В «МОЭК» уточнили, что должником является ООО УК «Дом-Мастер», которая обслуживает более 200 многоквартирных жилых домов, преимущественно в Центральном административном округе Москвы. В 2008 году между УК «Дом-Мастер» и «МОЭК» был заключен договор на поставку горячей воды и теплоснабжения. Однако с марта 2016 года управляющая компания перестала платить по счетам – долг оценивается в 900 млн рублей, которые энергетики пытаются вернуть через Арбитражный суд.

В результате «МОЭК» недополучает средства, что, как подчеркивает энергетическая компания, «создает значительную угрозу безопасному и бесперебойному функционированию всего теплосетевого комплекса Москвы».

В «МОЭК» также уточнили, что «Дом-Мастер» занимает первое место в «Антирейтинге потребителей-должников» и с конца 2018 года начала передавать находящихся в ее управлении многоквартирных домов в другие управляющие компании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.02.19

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