Пригожин пригласил Любовь Соболь проверить комбинат питания «Конкорд»

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил юристу ФБК Любови Соболь посетить комбинат питания «Конкорд», чтобы она убедилась в качестве приготовления блюд для детей. Информация об этом поступила от пресс-службы компании. Ранее предприятие подвергалось критике со стороны Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее в СМИ появилась информация об инфекционных заболеваниях детей в нескольких московских детсадах. Роспотребнадзору удалось оперативно найти причину отравления – некачественный липецкий творог. Об этом ТАСС и прочие крупные СМИ сообщили еще перед новогодними праздниками.

Алексей Навальный и другие оппозиционеры поспешили возложить вину на компанию «Конкорд» и ее руководителя Евгения Пригожина. Однако в ходе проверки предприятия не было выявлено нарушений, которые могли бы вызвать инфекцию. После инцидента Любовь Соболь получила приглашение посетить комбинат питания. Так она лично сможет убедиться в качестве приготовления пищи.

Напомним, недавно в Сети появились слухи о встрече бизнесмена Евгения Пригожина и блогера Алексея Навального в отеле Sokos. Первым об этом написал автор телеграм-канала «Незыгарь». И приложил к посту соответствующую фотографию.

В пресс-службе «Конкорда» рассказали, что Навальный предложил Пригожину сделку: ФБК прекращает необоснованные нападки на компанию в обмен на помощь в организации предвыборной муниципальной кампании в северной столице. Пригожин ответил блогеру: «Я солдат на маршала не меняю». После этого нападки со стороны ФБК на «Конкорд» посыпались в двукратном объеме.

Москва. Другие новости 07.02.19

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