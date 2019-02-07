российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 февраля 2019, 19:03 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Пригожин пригласил Любовь Соболь проверить комбинат питания «Конкорд»

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил юристу ФБК Любови Соболь посетить комбинат питания «Конкорд», чтобы она убедилась в качестве приготовления блюд для детей. Информация об этом поступила от пресс-службы компании. Ранее предприятие подвергалось критике со стороны Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее в СМИ появилась информация об инфекционных заболеваниях детей в нескольких московских детсадах. Роспотребнадзору удалось оперативно найти причину отравления – некачественный липецкий творог. Об этом ТАСС и прочие крупные СМИ сообщили еще перед новогодними праздниками.

Алексей Навальный и другие оппозиционеры поспешили возложить вину на компанию «Конкорд» и ее руководителя Евгения Пригожина. Однако в ходе проверки предприятия не было выявлено нарушений, которые могли бы вызвать инфекцию. После инцидента Любовь Соболь получила приглашение посетить комбинат питания. Так она лично сможет убедиться в качестве приготовления пищи.

Напомним, недавно в Сети появились слухи о встрече бизнесмена Евгения Пригожина и блогера Алексея Навального в отеле Sokos. Первым об этом написал автор телеграм-канала «Незыгарь». И приложил к посту соответствующую фотографию.

В пресс-службе «Конкорда» рассказали, что Навальный предложил Пригожину сделку: ФБК прекращает необоснованные нападки на компанию в обмен на помощь в организации предвыборной муниципальной кампании в северной столице. Пригожин ответил блогеру: «Я солдат на маршала не меняю». После этого нападки со стороны ФБК на «Конкорд» посыпались в двукратном объеме.

Москва. Другие новости 07.02.19

Автономный Рунет: правительство уже готово потратить 20 миллиардов. / Минздрав РФ нашел главную причину смертности мужчин – пьют. / «В Москву – разгонять тоску!» У Дубровского нашли вторую квартиру в столице. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика,

Новости партнеров