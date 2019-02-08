Шнуров в стихах ответил Минздраву о вреде алкоголя: «А по трезвости не до любви тут, братцы»

Известный шоумен и музыкант Сергей Шнуров поспорил с главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой о вреде алкоголя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на своей странице в Instagram артист опубликовал стихотворную сатиру на злобу дня о смерти 70% мужчин трудоспособного возраста от проблем со спиртным.

«Статистически, попробуйте, замерьте

Подойдя точней к вопросу, строже.

Алкоголь причина нашей смерти,

Но и жизни он причина тоже», – пишет Шнуров.

По его мнению, алкоголь помогает жителям страны уйти от суровой реальности.

«Большинство зачали здесь по пьяни,

А по трезвости не до любви тут, братцы», – считает музыкант.

Как сообщал «Новый День», накануне Скворцова заявила, что 70% мужчин в стране умирают в трудоспособном возрасте из-за алкоголя. Речь идет не только об отравлении, но ни накопительному эффекту частого употребления напитков, которые вызывают циррозы, язвы, панкреонекроз, ранний атеросклероз, раннюю гипертоническую болезнь.

Главной национальной задачей Скворцова назвала увеличение продолжительности жизни до 80 лет. «Для этого мы за шесть лет к 2024 году должны в год сохранять на 230 тысяч жизней больше, чем в 2017 году», – сказала Скворцова и напомнила, что средняя продолжительность жизни в стране составляет 72,7 года.

Стоит отметить, что эксперты уже сейчас убеждены, что заветные «80 лет» останутся недостижимыми для значительного числа жителей страны. Более того, с каждым годом шансы россиян выйти на заслуженный отдых будут неуклонно снижаться. Согласно прогнозам, к окончанию переходного периода 17,4% мужчин и 6,5% женщин до пенсии не доживут.

Напомним, в конце января Росстат опубликовал данные, согласно которым в 2017 году уровень рождаемости в России снизился сразу на 10,7%. По демографическому прогнозу Росстата, естественная убыль населения будет нарастать и с 2025 года превысит 400 тысяч человек ежегодно.

Москва, Мария Вяткина

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