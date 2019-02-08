«Изгоняла бесов»: в Подмосковье мать выбросила 3-летнего ребенка из окна

В Подмосковье произошел шокирующий случай: 30-летняя женщина вытолкнула 3-летнего сына из окна квартиры на девятом этаже. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне в поселке Малаховка под Люберцами. По имеющимся данным, женщина сначала вытолкнула своего ребенка из окна квартиры на 9 этаже, после чего выпрыгнула сама. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в районную больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В СКР уточнили, что вопрос об избрании меры пресечения будет решен после улучшения ее здоровья. Как отмечает «РЕН ТВ», женщина якобы находилась в неадекватном состоянии и пыталась «изгнать бесов».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.02.19

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