Обрушение глыбы льда на 84-пенсионерку: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после падения глыбы льда на 84-пенсионеркуа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 31 января в Павловском Посаде в доме на проспекте Каляева. Женщина находилась на балконе своей квартиры, когда на нее упала глыба. Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами костей рук была госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

В настоящее время установлена управляющая компания, ответственная за уборку наледи и снега с кровли жилого дома. Определяются должностные лица, чьё бездействие в последствие повлекло причинение вреда здоровью женщины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.02.19

«Изгоняла бесов»: в Подмосковье мать выбросила 3-летнего ребенка из окна. / Шнуров в стихах ответил Минздраву о вреде алкоголя: «А по трезвости не до любви тут, братцы». / Высшая коллегия судей РФ проверит решения арбитража по делу пенсионных фондов против ОВК. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»