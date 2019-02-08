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Обрушение глыбы льда на 84-пенсионерку: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после падения глыбы льда на 84-пенсионеркуа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 31 января в Павловском Посаде в доме на проспекте Каляева. Женщина находилась на балконе своей квартиры, когда на нее упала глыба. Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами костей рук была госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

В настоящее время установлена управляющая компания, ответственная за уборку наледи и снега с кровли жилого дома. Определяются должностные лица, чьё бездействие в последствие повлекло причинение вреда здоровью женщины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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