«Силы света»: Архангел Михаил появится у центрального здания СКР – в РПЦ одобрили

Следственный комитет собирает пожертвования на трехметровую статую архангела Михаила, которая, как предполагается, будет установлена у парадного входа в центральное здание ведомства. Ориентировочная стоимость проекта, который символизирует «победу сил света над силами тьмы», оценивается в 13 млн рублей, передает РБК.

Скульптура посвящена «духовному покровителю» работников следственных органов – архангелу Михаилу. Эскиз утверждён главой ведомства Александром Бастрыкиным, это – бронзовая трехметровая фигура архангела Михаила, который «попирает копьем змея, что символизирует победу сил света над силами тьмы».

Проект уже прошел общественные слушания в СКР и получил положительное заключение экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил проект.

По словам главы управления учебной и воспитательной работы СКР Сергея Петрова, его подчиненные уже «приняли единогласное решение» в течение трех месяцев отчислять на памятник 0,5% своего денежного содержания (около 1,5 тысячи рублей)

Председатель комиссии по монументальному искусству Мосгордумы Игорь Вознесенский уточнил, что он в курсе планов Следкома, но официальных документов о строительстве ему не поступало. При этом он отметил, что официального согласования столичных властей не требуется, так как место установки – «закрытая режимная территория федерального значения».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.02.19

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