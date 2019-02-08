День влюбленных в Москве: ожидается оттепель

В Москву во второй половине февраля снова вернутся морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во второй половине февраля мы прогнозируем понижение температуры, погода станет более зимней. Сейчас она на несколько градусов выше нормы», – цитирует его слова РБК.

При этом, по словам Вильфанда, возвращению мороза будет предшествовать оттепель.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 9 февраля, столбик термометра опустится до 0°. Местами возможен небольшой снег и гололедица, при это возможен снегопад. В воскресенье, 10 февраля, осадки могут продолжиться, а температура воздуха опустится до -3°.

В начале следующей недели столбик термометра будет колебаться от – 2 °до + 2 °. В среду, 13 февраля, ожидаются осадки в виде снега с дождем, от + 1° до 5 °. 14 февраля, в четверг, воздух может прогреться до +6°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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