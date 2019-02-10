«Русские Витязи» показали новые фигуры высшего пилотажа (ВИДЕО)

Летчики пилотажной группы ВКС России «Русские Витязи» показали новые фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке. Захватывающую воздушную тренировку на многофункциональных истребителях поколения «4+» Су-30СМ транслировал телеканал «Звезда».

Сначала был выполнен групповой пилотаж над кубинским аэродромом, после чего летчики продемонстрировали «горку» с разворотом, синхронную «бочку», а после – совместную «петлю Нестерова». Кульминацией стал показ совершенно новой фигуры – роспуск после набора высоты. Если раньше самолеты «четверкой» заходили на зрителя и расходились в разные стороны, то теперь они практически вертикально поднимаются вверх и уже на высоте примерно 1000 метров расходятся в стороны «большим цветком».

«Русские витязи»

Как предполагается, в будущем эти фигуры высшего пилотажа будут показаны на новых авиасалонах. Однако каким будет окончательный их рисунок – пока не уточняется.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.02.19

Япония все еще надеется на скорое заключение мирного договора с Россией. / МИД проговорился: Россия не готова полностью отказаться от доллара. / Шведы идут ва-банк: объявили о создании «кошмара» для российских «Су». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»