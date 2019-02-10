В московском регионе объявлен повышенный уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен повышенный «желтый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие двое суток ожидается сильный порывистый ветер местами до 17 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что в столичном регионе сохранится оттепель, но относительно теплая погода будет сопровождаться мокрыми осадками с порывистым ветром. В дневное время в понедельник и вторник, 11 и 12 февраля, температура воздуха, как ожидается, будет колебаться около нулевой отметки, при этом вероятна гололедица.

Желтый – третий из пяти уровней погодной опасности. Он означает, что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.02.19

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