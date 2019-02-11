В Москве испытают умный трамвай

Первый «умный» трамвай российского производства, способный распознавать людей, машины и другие объекты, пройдет испытания в Москве в условиях уличного трафика. Новая интеллектуальная система в трамвае «Витязь-М», тестируемая в Москве, будет лишь помогать водителю, но не заменит его полностью, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Мосгортранс».

Как пишет газета «Ведомости», умный трамвай сделан на базе модели «Витязь-М», которую производит «ПК Транспортные системы», с которым в 2016 году «Мосгортранс» заключил контракт на поставку 300 машин этой модели. Cognitive Technologies разработала интеллектуальную систему управления, включающую до 20 видеокамер и до 10 радаров, которые позволяют распознавать людей, машины и другие объекты даже во время дождя, тумана, при ослеплении светом или ночью.

Сейчас состав испытывают на площадке депо им. Н. Э. Баумана и в ближайшие месяц-два выпустят на линию без пассажиров, чтобы опробовать его в условиях уличного трафика. Предполагается, что пробный заезд будет осуществляться на маршруте №17 Останкино – Медведково на северо-востоке столицы. Во время тестирования в кабине будет находиться водитель.

Издание отмечает, что в 2016 году «Метровагонмаш» («дочка» «Трансмашхолдинга») выиграл конкурс «Мосгортранса» на поставку в 2017-2019 гг. 300 трехсекционных трамваев «Витязь М» с обязательством их обслуживания в течение 30 лет. Общая стоимость контракта составила 56,18 млрд рублей, из них 28,5 млрд – закупка техники, то есть каждый трамвай стоил 95 млн рублей. Контракт выполняется с «ПК Транспортные Системы», который собирает эти трамваи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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