Соболь исчезла, проигнорировав приглашение Пригожина посетить «Конкорд»

Корреспонденты Федерального агентства новостей попытались выяснить, почему сотрудница ФБК Любовь Соболь игнорирует приглашение бизнесмена Евгения Пригожина посетить «Конкорд».

Именно она вместе с Алексеем Навальным ранее критиковала предприятие петербургского бизнесмена, заявляя, что на комбинате якобы нарушаются санитарные нормы. В связи с этим Пригожин предложил Соболь приехать в «Конкорд», чтобы лично убедиться в обратном. Для посещения предприятия ей необходимо иметь при себе санитарную книжку и заранее пройти медосмотр.

Показательно, что Соболь лично заявляла о желании приехать на комбинат, если ее встретит сам Пригожин. Однако теперь коллега Навального не только хранит молчание в соцсетях, но и не отвечает на звонки ФАН.

Сотрудники СМИ попросили юриста прокомментировать ситуацию, на что она пообещала перезвонить, но не перезвонила, и вообще больше трубку не брала.

Такое положение дел наводит на определенные размышления. Вероятно, Соболь испугалась, что не найдет на комбинате реальных поводов для раскручивания очередной «сенсации».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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