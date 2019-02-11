Февральский дождь: московский регион ожидает ненастная неделя

Оттепель в московском регионе продолжится осадками, в том числе в виде дождя, чему будет способствовать плюсовая температура воздуха в дневное время. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, небольшого похолодания можно ожидать только в четверг.

«Завтра (во вторник) днем ожидается от плюс одного до плюс трех. Причем особенности погоды связаны не только с оттепелью: изменится циркуляция, усилится ветер. Кроме того, уже вечером во вторник в связи с приближением фронтального раздела начнутся осадки», – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

По словам метеоролога, в ночь на среду и в среду днем в Московской области осадки пройдут во всех трех фазах: в виде дождя, снега с дождем и снега. На западе Подмосковья преимущественно будет идти снег и мокрый снег, сугробы увеличатся на 5-6 см. В юге и востоке региона ожидается, в основном, дождь и мокрый снег, там увеличение сугробов будет не столь заметным. В целом, в Московской области 13 февраля выпадет порядка 8-9 мм осадков.

«В четверг на День святого Валентина погода существенно улучшится. Давление начнет расти, ночью температура составит минус 6 – минус 8 градусов, днем около минус 2 – минус 4. И совсем небольшой снег, иногда будет проглядывать солнышко. Комфортная, мягкая погода», – сказал Вильфанд.

По его словам, в эти дни нужно особое внимание обратить на гололедицу: вода на тротуарах и улицах после перехода через «ноль» превратится в лед, будет скользко. При этом похолодание закончится уже к выходным – к субботе Гидрометцентр вновь прогнозирует оттепель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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