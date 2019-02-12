Пригожин устроил родителям экскурсию по комбинату «Конкорд» – Соболь не пришла (ФОТО)

Сегодня в подмосковном поселке Кленово состоялась встреча родителей московских дошкольников и главы комбината питания «Конкорд» Евгения Пригожина. Бизнесмен лично провел экскурсию по предприятию, показал, как работают цеха, и ответил на все волнующие родителей вопросы.

Фото: vk.com/concordgroup_official

Началась встреча в восемь утра – после того, как все участники экскурсии прошли осмотр у санитарного врача. Пригожин и ключевые сотрудники «Конкорда» показали родителям процесс приёмки сырья, приготовления мясных, горячих и холодных блюд, выпечки.

Гостям комбината предложили ознакомиться и с другими аспектами работы предприятия. Родители увидели, как происходит процесс упаковки и отгрузки готовой продукции. После экскурсии всем предложили отведать готовые блюда: пюре, гречку, макароны, домашний рассольник и солянку. На десерт – шоколадный кекс и пирожки с клубничным кремом.

В прошлом году у нескольких ребят из столичных детсадов выявили признаки кишечного расстройства. Комбинат питания в Кленово немедленно начал проверку. В результате выяснилось, что причиной дизентерии стала продукция Чаплыгинского молочного комбината из Липецкой области. «Конкорд» немедленно в одностороннем порядке разорвал все контракты с этим предприятием.

Сотрудники «Конкорда» выслали официальное приглашение юристу ФБК Любови Соболь, но она решила проигнорировать встречу. Вероятно, ей неинтересно проводить объективное расследование, а хочется лишь вызвать недовольство родителей и отправить их протестовать. Тем более, что ее уже поймали на лжи о количестве заболевших детей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.19

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