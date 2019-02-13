Снежное ненастье в Москве: на дорогах пробки, аэропорты работают с перебоями

Сегодня утром в московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с гололедом и обильными осадками, которые обрушились на столицу и Подмосковье минувшей ночью. На дорогах образовались пробки, в аэропортах массово отменяются рейсы.

Еще накануне столичные власти активно предупреждали москвичей о предстоящем ненастье, рекомендовали отказаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт. Тем не менее, дорожные заторы все равно образовались. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение транспорта в столице затруднено практически во всех районах Москвы и оценивается на уровне 6 баллов.

В то же время в столичных аэропортах из расписания выбились десятки рейсов. В частности, во «Внуково» и «Шереметьево» задержаны по 21 рейсу, в «Домодедово» 7 рейсов задержано и 16 отменено, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». Накануне крупнейший перевозчик «Аэрофлот» объявил об отмене почти 70 рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По данным синоптиков, осадки прошедшей ночи в столице вызвали прирост высоты снежного покрова, в среднем на 4-6 см, что составило треть месячной нормы (11 мм). «Ночные осадки стали рекордными для 13 февраля, прежний рекорд отмечался в 1995 году: 9,7 мм. Причем осадки будут продолжаться», – отмечает портал «Метеоновости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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