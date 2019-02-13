В соцсетях высмеяли демарш Соболь в отношении «Конкорда»

Компания «Конкорд» провела экскурсию для родителей, чьи дети заболели в декабре 2018 года. Мамы Анастасия Ильина и Инга Козлова осмотрели производственно-логистический центр в Люберцах и комбинат в Кленово. Юрист ФБК Любовь Соболь так и не приехала, несмотря на личное приглашение владельца «Конкорда» Евгения Пригожина.

Анастасии и Инге показали, как на предприятии контролируют качество продуктов. Показали места хранения различных видов продукции, в частности холодильную камеру для молока и масла. Рассказали, что согласно исследованию Роспотребнадзора причиной заболевания в детских садах стала некачественная «молочка», произведенная на липецком комбинате.

Родители детей остались вполне довольны. Недовольной была только Любовь Соболь, даже не видевшая производства. Она заявила в соцсетях, что экскурсия была постановкой, а фамилии матерей «тщательно скрываются». Это не так. Пресс-служба «Конкорда» опубликовала соответствующие данные еще 11 февраля. В распоряжении редакции имеется справка, подтверждающая заболевание дизентерией у сына Инги.

В социальных сетях демарш Соболь поддержки не нашел. Многие задались вопросом, а как она помогает родителям пострадавших детей? Если она представляет их интересы в качестве юриста, то, вероятно, уже составлено исковое заявление или обращение в СК? Вопросы остались без ответа, а Соболь обвинили в спекуляции на родительских страхах.

«То есть, по сути, топили на всех интернетах, подняли хайп, а когда пригласили прийти – там гранаты не той системы?» – написал в Twitter пользователь под ником Zoren Facktus.

Компания «Конкорд» со своей стороны провела внутреннее расследование с привлечением родителей и общественности. Пресс-служба компании опубликовала исследование Роспотребнадзора, согласно которому всему виной был творог ООО «Чаплыгин молоко». Как только были найдены истинные причины инфекции, «Конкорд» расторг контракт с липецким предприятием. В руководстве компании изъявили готовность ответить на любые вопросы и оказать материальную помощь родителям пострадавших детей.

В пресс-релизе «Конкорда», опубликованном на официальной странице ВК, отметили нестабильное поведение самой Любови Соболь. Она постоянно путается в показаниях, кидается из одной крайности в другую. Если «паранойя» Соболь вызвана некачественными продуктами липецкого комбината, она может претендовать на материальную помощь от компании «Конкорд».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.19

Минтранс хочет кратно увеличить штрафы за остановку и медленную езду по автомагистрали. / Госдума дала добро: в России садоводов и животноводов вернут на рынки по упрощенной схеме. / Снежное ненастье в Москве: на дорогах пробки, аэропорты работают с перебоями. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»