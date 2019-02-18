«Московский школьник» разоблачил очередной фейк Навального: готовится иск о клевете

Скандальный блогер Алексей Навальный выпустил очередное «сенсационное расследование» о том, в каких условиях якобы готовится еда для московских школьников. В ответ комбинат питания готовит иск в суд и заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела о клевете.

Речь идет о видео, опубликованном на Интернет-канале Навального, где с помощью фотографий сомнительного происхождения блогер попытался вызвать у своих зрителей впечатление, что они якобы сделаны на одном из предприятий школьного питания в Москве, к которому имеет отношение предприниматель Евгений Пригожин.

Комментарии в видеоролике, как обычно, изобилую эмоциями и пугающими фразами, направленными на то, чтобы вызвать у обеспокоенных родителей ужас.

Правда, на этот раз автору громких разоблачений не удалось достичь своих целей. Привыкшие не верить на слово пользователи Интернета сразу проверили фото, размещенные в видео, и пришли к выводу, что одна из главных фотографий, якобы доказывающих «ужасные условия» хранения и обработки продуктов на предприятии, скопирована из Интернета. Убедиться в этом нетрудно.

Кроме того, в ответ на скандальное видео исполнительный директор «Московского школьника» Николай Фатеев (это предприятие стало мишенью Навального на этот раз) провел видео-экскурсию.

Видео-экскурсия

В начале ролика, который опубликован на YouTube, Фатеев рассказал о том, что посмотрел канал Навального и «был ошеломлен этой клеветой, этим беспределом». Далее он показал, как все на предприятии организовано на самом деле. В частности, в ролике наглядно демонстрируется, в каких условиях проходит прием продукции, как проверяются поставщики и качество продовольствия, как оно готовится к транспортировке. Из этого видео можно сделать только один вывод – предприятие чистое и там созданы все условия для качественной обработки продуктов.

В ближайшее время комбинат питания намерен подготовить иск в отношении Навального и Натальи Шиловой. Руководство комбината будет требовать возбуждения уголовного дела по статье 128 Уголовного кодекса РФ «Клевета».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.02.19

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