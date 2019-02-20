Для дорожных реагентов появится новый ГОСТ

В России завершается разработка нового стандарта антигололедных дорожных реагентов, для которых, как предполагается, будут установлены требования как к размерам частиц, так и к их коррозийной активности, пишет газета «Коммерсант».

В частности, по информации издания, в ГОСТ впервые будет установлен размер гранул твердых реагентов – от 1 до 8 мм. Разработчики полагают, что это позволит бороться с пылью и защитит автомобили от повреждения крупными частицами антигололедных средств. Глава аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова уточнила, что в составе реагента должно быть не более 15% частиц размером 4-8 мм, а основную массу должны составлять частицы от 1 до 4 мм.

Новый ГОСТ призван снизить и коррозийную активность реагента: если действующий сейчас стандарт допускает потерю массы металла в результате коррозии в 1,1 мг/кв. см в сутки, то разрабатываемый документ – от 0,4 до 0,8 мг/кв. см для разных категорий дорог, отмечает издание.

При этом новый стандарт не будет содержать требований к химическому составу таких средств, поскольку все это должно изучаться во время государственной экологической экспертизы каждого вида реагента. Этот документ нужен производителю для того, чтобы его допустили к тендерам.

Сейчас новый ГОСТ изучают в Росавтодоре. Разработчиком документа выступил РосдорНИИ Минтранса по заказу Ассоциации зимнего содержания дорог. В Росстандарте уточнили, что утвердить ГОСТ планируется в октябре 2019 года.

Любопытно, что в документе, разработку которого заказала Ассоциация, впервые будет введен новый вид реагента – двухфазный. Такую смесь твердых и жидких фракций, по информации «Коммерсанта», выпускает Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ). Эта компания, как пишет издание, является одним из учредителей самой Ассоциации зимнего содержания дорог и – крупным поставщиком реагентов в Москву. В 2014 году после проверки ФСБ владелец завода Рустам Гильфанов стал фигурантом уголовного дела – следователи считали, что из-за добавленной в реагент муравьиной кислоты закупки необоснованно подорожали. Кислота не улучшала свойств реагента, а бюджету Москвы обошлась в дополнительные 2,5 млрд рублей. В конце 2016 года Гильфанова отпустили из-под стражи, дело вернули в прокуратуру.

Об опасности реагентов ранее заявляли московские экологи. Так, директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ, член Экспертного совета министерства экологии и природопользования Московской области Андрей Пешков в интервью РИА «Новый День» отмечал, что еще при Лужкове департамент ЖКХ и Москомприрода проводили анализ таких химикатов. «Я был тогда председателем комиссии. Результат был такой – деревья, которые исчезли с улиц Москвы, исчезли потому что кислотное отравление древесной растительности было вызвано пылью, заметенной колесами автомобиля, которая осаждается на коре и листве деревьев и поражает их кислотным отравлением, как назвали его токсикологи», – констатировал Пешков.

Скандал с реагентами в Москве в феврале дошел до суда. Политик, глава столичного МО Красносельский Илья Яшин вместе с муниципальными депутатами Юлией Галяминой и Константином Янаускасом подал иск к департаменту ЖКХ правительства Москвы, потребовав запретить использование твердых реагентов. Как сообщил на своей странице в соцсетях Янаускас, предварительная беседа по иску состоится в суде 11 марта.

Ранее Яшин опубликовал на популярном видеохостинге ролик, в котором рассказал, как всю Москву засыпают вредными реагентами. В ролике приведен фрагмент выступления мэра столицы Сергея Собянина, который в 2014 году заявил, что «реагенты достали», поскольку вредят экологии, разводят грязь на улицах и стоят бюджету огромных денег. Несмотря на это, мэрия продолжает закупать химикаты, а коммунальщики – рассыпать их целыми «сугробами» на тротуарах, после чего, в том числе, разрушается дорожное полотно. В качестве альтернативы Яшин предложил использовать на тротуарах гранитный щебень, «как это делают в Германии или Финляндии».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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