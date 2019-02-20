Весна откладывается: московский регион ждет похолодание и метель

Московский регион вновь окажется в центре зимнего ненастья. Штормовое предупреждение о серьезном ухудшении погодных условий опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС. Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 21 февраля, ожидаются снегопады, местами метель, гололедица и порывы ветра до 18 м/с.

В связи с этим в МЧС советуют воздержаться от поездок на личном транспорте, на улице обходить шаткие строения и конструкции. Водителям советуют соблюдать дистанцию на дороге, и быть особенно внимательными на пешеходных переходах и перекрестках.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня, 20 февраля, с приближением циклона атмосферное давление будет падать, а ветер усилится и будет порывистый до 15 метров в секунду. В четверг, 21 февраля, по территории Москвы и Московской области будет перемещаться холодный атмосферный фронт – в результате чего температура воздуха опустится до минусовых значений. К утру пятницы, 22 февраля, похолодает до -12…-7°, а днем будет -10…-5°, пройдет небольшой снег.

В День защитника Отечества, 23 февраля, также ожидается небольшой снег, ночью -16…-11°, днем -9…-4°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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