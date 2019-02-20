СПЧ просит Следственный комитет проверить данные о вспышке дизентерии в детских садах Москвы

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование данных о массовом заражении дизентерией в московских детсадах.

Как говорится в сообщении на сайте СПЧ, первоначально в Совет обратились родители заболевших детей, так как расследование ЧП, которое произошло еще в декабре 2018 года, до сих пор не ведется должным образом. Представители инициативной группы подчеркнули, что в течение двух месяцев не могут получить информацию о результатах проверки государственными и правоохранительными органами. В ответ они только «получают письма, имеющие неинформативный характер», не отражающие действительность и не решающие настоящей проблемы. Ситуация до сих пор не поставлена на контроль государственной властью Москвы, точная цифра пострадавших детей неизвестна.

При этом доподлинно не установлена и причина массового заболевания. По данным Роспотребнадзора, источник заражения был в твороге, произведенном на молокозаводе в Липецкой области, однако власти Липецкой области это отвергают.

В СПЧ отметили, что ознакомились с перепиской родителей и чиновников и согласны с тем, что «никакого полноценного расследования» проведено не было.

«Зная, какое большое внимание Ваше ведомство и Вы лично уделяете вопросам защиты прав человека и гражданина, оперативному расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних убедительно прошу Вас, взять под личный контроль расследование массового заражения дизентерией детей московских детских садов», – говорится в обращении СПЧ к Бастрыкину.

При этом в Совете обратили внимание, что намерены осуществлять контроль за расследованием дела. Этим будет заниматься постоянная комиссия по социальным правам и постоянная комиссия по гражданскому участию в противодействии коррупции.

В декабре 2018 года стало известно о массовой госпитализации в Восточном и Юго-Восточном округах столицы детей с кишечной инфекцией, дизентерией и ее возбудителем. В прессе сообщалось о почти о 100 заболевших, однако официальных данных по этому поводу нет.

Дизентерия – инфекционное заболевание, характеризующееся синдромом общей инфекционной интоксикации и синдромом поражения желудочно-кишечного тракта.

Заражаются в основном контактно-бытовым, водным и алиментарным (через рот) путём. Дизентерия может начинаться с общих проявлений – слабости, вялости, подъема температуры, головной боли и может протекать до 3-4 недель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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