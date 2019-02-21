«Зимние рецидивы»: синоптики рассказали, что москвичам ждать от марта

В московском регионе в март будет «полузимним месяцем», раннего прихода весны ждать не стоит. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«Если говорить про месяц в целом, то он получается около нормы. А это означает, что зима совсем еще не кончилась. Начало первого весеннего месяца, это совсем не та весна, которую мы с нетерпением ждем. Март в нашем центральном регионе еще полузимний месяц и зимние рецидивы будут», – цитирует его слова «Российская газета».

Киктев также отметил, что для Москвы среднемесячная норма марта составляет + 1°. При этом он предупредил, что для марта характерны сильные перепады температур между началом и концом месяца. Началом весны считается 27 марта, примерно к этому числу среднесуточная температура воздуха преодолевает отметку в 0 градусов.

Напомним, сегодня в столицу пришли снегопады. Местами метель, гололедица и порывы ветра до 18 метров в секунду. К утру пятницы, 22 февраля, ожидается похолодание до -12…-7°, а днем до -10° с небольшим снегом. В День защитника Отечества, 23 февраля, также прогнозируется небольшой снег, ночью -16…-11°, днем -9…-4°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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