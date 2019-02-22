Эксперт рассказал, как Навальный и Соболь «пристраиваются» к проблемам

Блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь празднуют в социальных сетях победу в связи с возбуждением уголовного дела. Оно связано с отравлением в дошкольных учреждениях Москвы. Юрист ФБК в своём профиле в Twitter написала, что СК открыл дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (лишение свободы на срок до шести лет).

Однако как и в случае с разоблаченным фейком, пользователи Рунета уже высмеяли «победу» Навального и Соболь. В заявлении ФБК были обнаружены заметные неточности.

Например, в посте указали о возбуждении уголовного дела 2 февраля. В то время как расследование блогера появилось в Сети за 1,5 суток до этого. В таком случае, либо следователь слишком поторопился, либо кто-то присвоил себе результат чужой работы.

Согласно порядку, доследственная проверка не может пройти в столь короткие сроки. Также нельзя возбудить уголовное дело лишь на основании слов ФБК. Зато возможно верить результатам проверки правоохранительных органов 29 декабря.

Отреагировала на происходящее и пресс-служба «Конкорд». Комбинат заявил, что на момент возбуждения уголовного дела предприятие содействовало проверяющим и контролирующим органам.

Кандидат исторических наук Александр Чаусов, комментируя ФАН «радость» Навального и Соболь, заявил, что вся эта история пахнет дурно. Такая оценка основывается на прошлых «расследованиях» – всегда выяснялось, что это либо чей-то «слив», либо фантазия блогера.

Эксперт также подметил, что российские правоохранители оперативно работают, поэтому виновные будут наказаны, и, однозначно, не силами ФБК. Возникает вероятность, что скандальный «детектив» просто «примазался к чужой проблеме». Чаусов уверен, что паразитирование на чужих проблемах, характерно для таких людей, как Навальный.

Ранее глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин лично проводил экскурсию для московских мам. Однако Любовь Соболь проигнорировала приглашение. Это наглядно показывает, как на самом деле обстоят дела, а юрист ФБК использует образ жертвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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