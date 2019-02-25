80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию

Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с острым инфарктом. Сейчас она находится в реанимации,

Известно, что накануне вечером, 24 февраля, актриса пожаловалась на боли в груди. После этого ее экстренно доставили в больницу. Сейчас за жизнь борются врачи, она находится в реанимации, передает «Пятый канал».

Федосеева-Шукшина – заслуженная и народная артистка РСФСР. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось», «Они сражались за Родину» и другим.

20 ноября 2018 года после 20 лет проживания в гражданском раке, Федосеева-Шукшина вышла замуж за продюсера Бари Алибасова. В середине февраля она угодила в больницу после семейной ссоры.

Москва, Мария Вяткина

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