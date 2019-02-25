Оттепель и похолодание: синоптики рассказали о последней неделе зимы-2019

В московском регионе последняя неделя зимы будет переменчивой. Согласно прогнозу синоптиков, в среду ожидается временное похолодание.

Как сообщает центр «Фобос», сегодня, 25 февраля, в Москве и Подмосковье днем облачно, местами небольшие осадки, слабый гололёд. При этом температурный фон на 5-6 градусов выше климатической нормы – в столице ожидается +1…+3°, в Подмосковье -1…+4°.

По прогнозам синоптиков, теплая и слякотная погода сохранится в Москве и во вторник, 26 февраля. Днем столбик термометра поднимется до +4°. Однако в среду, 27 февраля, в регион начнут поступать арктические воздушные массы, и даже днём температура не превысит -3…-6°.

По данным Гидрометцентра РФ, в четверг температура снова начнет повышаться. Ожидаются небольшие осадки, а температура будет колебаться от 0 до +5°.

В пятницу, 1 марта, температура воздуха составит от -2 до +3°. В выходные температурный фон сохранится, временами возможен мокрый снег с дождем.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.02.19

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