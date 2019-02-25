«Так оставлять нельзя». Внук генерала Карбышева пожаловался в Следственный комитет на Comedy Woman

Внук генерала Карбышева, замученного в фашистском плену, направил заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении программы Comedy Woman, которая выходит на телеканале ТНТ. Причиной стал эпизод программы с шутками о погибшем генерале.

Как сообщает «РЕН ТВ», внук генерала, Дмитрий Карбышев, в заявлении подчеркнул, что его дед обладал высокими моральными качествами и не стал бы подходить «сзади» и обнимать за грудь школьницу с целью «страстно дыхнуть» на нее. В целом же, говорится в заявлении, участницы шоу представили смерть генерала как нечто смешное и глупое.

Саму идею скандального эпизода шоу Дмитрий Карбышев назвал попыткой обесценить историю.

«Сначала, учитывая рейтинг канала ТНТ, было чувство просто мерзости какой-то, а потом стало понятно, что канал-то крупный и числится федеральным, и оставлять это дело так нельзя. Поэтому, судя по всему, будем подавать в суд», – заявил он телеканалу «Царьград».

Программа Comedy Woman с шутками о генерале Карбышеве вышла в эфир еще в 2013 году. Скандал разразился после того, как эпизод показал на своем канале в YouTube режиссер Никита Михалков. Он назвал участниц программы «овцами». 8 февраля артистка Comedy Woman Наталия Медведева публично извинилась за неудачную шутку. «Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вуман 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня», – написала она на своей страничке в Инстаграм, пояснив, что все шутки для артистов пишут авторы, а затем утверждают художественные руководители проекта и продюсеры телеканала ТНТ. В скандальном эпизоде героиня Медведевой говорила подруге, что ее сзади приобнял «замерзший дух генерала Карбышева».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.02.19

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