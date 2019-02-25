Родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергли информацию об инфаркте: актриса остается в больнице

Подозрения на инфаркт у известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не подтвердились. Пока она остается в больнице под присмотром врачей. Информацию об инфаркте опровергли внучка актрисы Анна Шукшина и ее супруг продюсер Бари Алибасов.

«Сейчас все прошло. Подозрения все сняты», – сообщила ТАСС Анна Шукшина.

«Нормально себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки», – цитирует канал «360» Бари Алибасова. Он отметил, что пока его супруга остается в больнице. Информацию об инфаркте он назвал не соответствующей действительности.

Ранее появились сообщения о том, что накануне вечером актриса пожаловалась на боли в груди и была экстренно доставлена в больницу.

Федосеева-Шукшина – заслуженная и народная артистка РСФСР. Зрители ее знают по ролям в таких фильмах, как «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось», «Они сражались за Родину» и других.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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