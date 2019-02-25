«Конкорд» обратился к журналистке Бурлаковой, которая скооперировалась вместе с очерняющей российскую действительность «Новой газетой»

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выпустила обращение к бывшему редактору ТАСС Дарье Бурлаковой.

В «Конкорде» напомнили о том, что после заболеваний дизентерией в детских садах Москвы было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Вина компании в этой истории отсутствует.

Пресс-службе предприятия стало известно от НП СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения», что Бурлакова, еще будучи сотрудницей ТАСС, в начале декабря 2018 года присылала совместно с «Новой газетой» запросы в ЗАО «Комбинат дошкольного питания», ООО «Московский школьник» и ООО «Школьник-ЮЗ», чтобы подготовить негативный материал о социальном питании для школьников и дошкольников в столице.

«Конкорд» проинформировал Бурлакову, что она может лично посетить с инспекцией комбинат питания компании, который является передовым в мире, а также ПЛК ЮВАО. Женщине готовы показать документы, касающиеся вспышки дизентерии в Москве. В пресс-службе напомнили, что неоднократно приглашали на комбинат родительскую общественность и оппозиционно настроенных журналистов и блогеров. Приглашал глава компании Евгений Пригожин и юриста так называемого «ФБК» Любовь Соболь, соратницу блогера Алексея Навального, которая выпускала сомнительного качества «расследования» о вспышке дизентерии в Москве. Соболь приглашение проигнорировала. А вот пришедшие на комбинат родители заразившихся детей были довольны увиденным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.02.19

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