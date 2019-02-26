Opel с французским акцентом: автоконцерн решил вернуться в Россию

Немецкий автомобильный бред Opel, принадлежащий сейчас французскому концерну PSA Group, заявил о намерении вернуться на рынок РФ. В сообщении российского представительства компании отмечается, что это часть стратегического плана развития и рассчитывает на 5-процентный рост продаж.

Во время презентации финансовых результатов Группы PSA за 2018 финансовый год и второго этапа стратегического плана «Push to Pass» на период 2019-2021 гг. председатель правления Карлос Таварес подтвердил стремление его компании завоевать новые рынки и заявил, что бренд Opel готов выйти на российский рынок.

«Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках. Как и на любом рынке, главным приоритетом Opel в России станет прибыльный рост и высокий уровень удовлетворенности клиентов. За расширение бизнеса в регионе Евразия будет отвечать Драган Ненадович, который займёт пост Регионального бренд-менеджера Opel и будет работать в московском офисе компании», – отмечается в сообщении концерна.

«Выход бренда Opel на российский рынок позволит Группе PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых. С учётом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году. Добиться этого нам поможет выстраивание высокоприбыльного бизнеса», – прокомментировал планы компании исполнительный вице-президент Группы PSA и Операционный директор региона Евразия Яник Безар.

«Россия – это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию», – отметил со своей стороны генеральный директор Opel/Vauxhall Михаэль Лошеллер.

Opel прекратил работу на российском рынке в 2015 году, когда компания принадлежала американской General Motors. Тогда было заморожено производство завода в Санкт-Петербурге, были прекращены выпуск и поставки автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Opel начали снижаться в конце 2013 года. По итогам 2014 года продажи Opel в России сократились на 20%. За первые два месяца 2015 года продажи упали на более чем на 70% на фоне обвала рубля и экономического кризиса.

Тогда же об уходе из России заявили южнокорейский автомобильный концерн SsangYong Motor и ряд других производителей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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