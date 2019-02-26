АвиаЧП в «Шереметьево»: самолет выкатился за пределы полосы

В столичном аэропорту «Шереметьево» произошел инцидент с бизнес-джетом из Баку: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сообщается, что самолет «Гольфстрим» прилетел из Баку, выполняя частный рейс. Пилотам не удалось удержать в полосе, и самолет выкатился за ее пределы.

На борту находилось три человека, никто не пострадал. Однако одну из полос аэропорта пришлось временно закрыть.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.19

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