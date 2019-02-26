Минобороны РФ «рассекретило» ракетные комплексы (ФОТО)

Минувшей ночью по Москве по пути из Тейково в поселок Алабино проехала колонна передвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в своем аккаунте в Instagram.

В военном ведомстве уточнили, что технику готовят к тренировкам к военному параду 9 мая на Красной площади.

Маршрут колонны проходил по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный Алабино (протяженность маршрута – более 400 км).

«В ходе подготовки к параду, в январе – феврале, в соединении были проведены контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)», – уточнили в минобороны РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.19

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