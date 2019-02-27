«Говорили на повышенных тонах»: журналисты нашли очевидцев встречи Пригожина и Соболь в Петербурге

Фотографии, на которых запечатлена встреча юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и сторонницы блогера Алексея Навального Любови Соболь и петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, уже на протяжении нескольких дней появляются в социальных сетях и мессенджерах. Но совсем недавно появились неопровержимые доказательства – слова очевидцев состоявшейся встречи. О беседе «на повышенных тонах» журналистам рассказали владелец кафе и стрингер, которому удалось зафиксировать на камеру приезд юриста ФБК в Петербург.

«Мяч на твоей стороне»: с чего всё начиналось

Для начала стоит напомнить всю цепочку событий этой истории. Почти десять дней назад, 18 февраля, автор одного из каналов в мессенджере Telegram под названием «Медиатехнолог» выложил две фотографии, на которых Соболь и Пригожин появились в одном и том же месте. Оказалось, что на снимках изображён двор дома под номером 95 на Невском проспекте. Там находится салон красоты «Имидж-студия Дениса Осипова».

На следующий день юрист ФБК в своём аккаунте в Twitter опубликовала ответ касательно этого события. Сделала она это только после того, как портал Лента.ру выложил новость, написанную на основании ответа пресс-службы компании «Конкорд», которая принадлежит петербургскому бизнесмену. Ответ был предоставлен по запросу интернет-издания «Ридус». Отмечается, что в своём посте Соболь, как ни странно, сам факт встречи не отрицала.

В ответе пресс-службы Пригожин рассказал, что 2 февраля с ним лично общался Алексей Навальный, который потребовал от бизнесмена 300 млн рублей. В обмен на эту сумму блогер пообещал прекратить искусственно раздувать скандал вокруг ситуации с питанием в школах Москвы.

«Мяч на твоей стороне. Чем-то надо жертвовать», – цитирует Навального бизнесмен.

Пригожин ответил жёстким отказом, однако глава ФБК всё равно дал две недели «на размышление».

Интересно, что именно через 14 дней в Петербург приезжает Любовь Соболь, а на следующий день у «Фонда борьбы с коррупцией» выходит видеозапись, которую они «называют» расследованием. Это также может служить косвенным доказательством того, что бизнесмен действительно отказался платить блогеру вышеуказанную сумму.

Впрочем, «расследование», если его таким можно считать, явно было сделано второпях, крайне плохо. В качестве главного аргумента (его даже вынесли в название видео) приводилась фотография унитаза, в котором якобы мылись фрукты и овощи на одном из комбинатов компании «Конкорд». Однако оказалось, что снимок был старым мемом из Интернета, который «гулял» по различным русскоязычным форумам ещё с 2011 года.

После того, как Навальному указали на ошибку пользователи Сети и на неё обратили внимания СМИ, блогер удалил упоминания о злополучном унитазе и принёс извинения подписчикам за ошибку.

Подобное халтурное отношение к своим «расследованиям» со стороны ФБК уже вряд ли кого-то может удивить. Но интересно другое: ни в одном из материалов не прозвучало ни слова о том, что встречи с Пригожиным не было.

По стопам Соболь

Через несколько дней уже другой Telegram-канал (SIL0VIKI) выложил карту, на которой подробно был описан маршрут юриста ФБК в тот день, когда она встречалась с Евгением Пригожиным. Данные о её местонахождении удалось получить благодаря человеку, которого назвали «добрым стрингером».

По информации, которую он рассказал автору канала в мессенджере, по приезде в Санкт-Петербург Соболь у вагона «Сапсана» встретил некий молодой человек. При этом сама юрист Фонда приехала одна.

В штабе Навального в Петербурге журналистам подтвердили, что Соболь категорически запретила своим сторонникам встречать её на перроне.

Что рассказал «добрый стрингер»

Вскоре журналистам удалось выйти и на самого стрингера. Тот попросил не публиковать своё имя, но охотно поделился имеющейся у него информацией.

Он отметил, что наблюдал за Соболь с товарищем, поскольку ему было интересно знать, какие у юриста связи с местной оппозицией. Неудивительно, что в тот день он принял мужчину, встречавшего коллегу Навального, за представителя местного штаба блогера. После этого стрингер с приятелем «вели парочку» вплоть до того самого салона красоты на Невском проспекте. Через полчаса они увидели во дворе того, кого меньше всего ожидали увидеть – петербургского бизнесмена Евгения Пригожина

«Что это Пригожин, я понял уже значительно позже. Причем он тоже был один, а не как обычно такие люди в сопровождении охраны», – сообщил информатор журналистам.

По мнению «доброго стрингера», встречу явно готовили заранее. Имидж-студия располагается в довольно малозаметном месте, а двор имеет сразу несколько выходов. Самое главное: там отсутствует система видеонаблюдения.

«Пригожин зашел с одной стороны и вышел потом с другой. Понять, что это он, было очень трудно. На улицах было многолюдно, да и мало кто обратит внимание на человека в кепочке», – подчёркивает стрингер.

Собеседник рассказал, что дальше им с приятелем пришлось наблюдать сразу за двумя объектами. Так, Пригожин на Mercedes, в котором, к слову, сидел тот самый встречавший Соболь мужчина, поехал до Адмиралтейского района, где и вышел.

А стрингер в то время продолжил наблюдать за юристом ФБК. Та села в такси марки KIA и поехала на встречу в арт-пространство «Пальма». Однако по пути она сделала остановку в вегетарианском кафе «Лаор». О том, что происходило в стенах заведения, рассказал сам его владелец.

В зале вегетарианского кафе «Лаор»

Выяснилось, что именно в кафе, а не в салоне красоты, прошла «финальная встреча» Любови Соболь и Евгения Пригожина, на которой последний отказался отдавать Навальному 300 млн рублей. Журналистам удалось найти этому доказательства в лице владельца «Лаор» Дмитрия Чепковского.

Во время личной встречи с журналистами мужчина рассказал, что действительно видел в своём заведении Евгения Пригожина и Любовь Соболь. Он также смог опознать их по предоставленным ему фотографиям. По словам Чепковского, пара разговаривала на повышенных тонах и именно этим привлекла внимание, поскольку подобное поведение для вегетарианского кафе редкость.

«Я что-то слышал… Мол, «пусть подавится, никаких трёхсот миллионов». Все приходят, все разговаривают, мы вообще как-то не привыкли такие сцены слышать…», – отметил Дмитрий Чепковский и даже показал зал, где проходила встреча.

Уже позже он не на камеру сообщил журналистам, что бизнесмен предложил Соболь передать своему «начальнику», что, если тот не успокоится, то деньги запихнут ему куда-нибудь глубоко. В ответ женщина заявила, что бизнесмену придётся плохо, если он откажется выплатить указанную сумму.

Факт встречи в кафе «Лаор» подтверждается и фотографией стрингера, которую он предоставил СМИ. Анонимный информатор подчеркнул, что встреча Пригожина и Соболь в заведении была недолгой, но крайне эмоциональной.

«Добрый стрингер» также добавил, что после встречи юрист «Фонда борьбы с коррупцией» была весьма нервной и даже во время своего выступления в «Пальме» на перекурах кому-то постоянно названивала. Он предполагает, что её собеседником по телефону был Алексей Навальный, которому женщина отчитывалась о провальных переговорах с бизнесменом.

После «Пальмы» Соболь сразу же направилась обратно на Московский вокзал. Стрингер предоставил снимки и оттуда. На них видно, что компанию стороннице Навального всё также составляет мужчина, который встречал её при приезде и сидел в машине у Пригожина.

Что по итогу

Недавно, а именно 24 февраля, Любовь Соболь наконец публично прокомментировала встречу с Пригожиным, заявив, что её, собственно, не было. Впрочем, сделано это было, что говорится, в сердцах, поскольку в тот день к сотруднице ФБК во время марша памяти Бориса Немцова подошло большое число журналистов, которые хотели получить её комментарий по этому поводу. По информации канала в Telegram «Выпускайте Кракена», через короткий промежуток времени запись исчезла со страницы юриста в Twitter.

Ещё проще избавил себя от вопросов журналистов напарник Соболь Алексей Навальный, который также в тот день был на мероприятии и даже вёл оттуда прямую трансляцию. Блогер попросту сбежал от докучавших его корреспондентов на стоянку к своему автомобилю.

Все вышеперечисленные факты однозначно подтверждают тот факт, что встреча представителей ФБК и петербургского бизнесмена всё-таки состоялась. Но пошла она не по сценарию оппозиционеров, что и заставило их усилить свои нападки в сторону «Конкорда» и Пригожина.

Конечно, вполне возможно, что Соболь с Навальным будут и дальше избегать прямых ответов на вопросы о встрече, и даже отрицать её. Но странно, что за всё это время они не смогли опровергнуть ни одно из приведённых доказательств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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