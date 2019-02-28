Начало марта ожидается снежным: Москву подморозит и заметет

Начало весны в московском регионе ожидается ненастным. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в первый день марта будет снегопад и метель, вслед за которыми температура воздуха начнет понижаться.

Синоптики отмечают, что столичный регион остаётся под преобладающим влиянием активный циклонов, которые продолжают удерживать переменчивую погоду с колебаниями атмосферного давления и температуры воздуха. В ночь на пятницу, 1 марта снег, в Москве прогнозируется -1…+1°, по области -4…+1°. Атмосферное давление достигнет минимального значения, а днем будет расти.

«В первой половине дня еще сохранятся ночные показания термометров, а затем температура начнет понижаться, к вечеру в мегаполисе до -6°, в Подмосковье до -8°. Днем прогнозируются местами порывы ветра до 12-17 м/с и метель. Гололедица, местами сильная», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

В субботу, 2 марта, ночью на фоне роста атмосферного давления местами ожидается небольшой снег, и еще возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду. При этом похолодает до -12…-10° в Москве и -15…-10° по области. Днем осадков не ожидается, а максимальная температура воздуха будет на уровне -6…-4° и -9…-4°, соответственно.

В воскресенье, 3 марта, ночью подморозит, как и накануне. Днем с приближением следующего циклона атмосферное давление вновь начнет падать. Пройдет небольшой снег, усилится ветер, местами его порывы могут достигать 12-17 м/с. Потеплеет до -3…-1° в Москве и -6…-1° по области.

Начало новой недели будет еще более теплым. В понедельник, 4 марта, -7…-2° ночью и -1…+4° днем, временами осадки. Во вторник, 5 марта, осадки, ночью -3…+2°, днем +1…+6. Положительная аномалия температуры превысит 6 градусов.

В Гидрометцентре также отметили, что средняя температура февраля в Москве, по предварительным оценкам, составила -1,5°, что на 6,2° выше климатической нормы. Февраль-2019 вошел в десятку самых теплых. Выпало 33 мм осадков, что около нормы (36 мм). Высота снежного покрова в конце месяца составила 26 см при норме 38 см.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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