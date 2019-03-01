«Увлеклись льготами»: Счетная палата раскритиковала особые экономические зоны – не стали «локомотивом» развития

Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России так и не стали двигателем развития российского экспорта. Бизнес воспользовался льготами для минимизации издержек и увеличения прибыли, но так и не наладил выпуск конкурентных товаров. К такому выводу пришла Счетная палата после анализа потоков ввозимых и вывозимых товаров резидентов ОЭЗ.

«На внешние рынки товары практически не выходят, а остаются на территории ЕАЭС. В 2013-2016 гг. стоимостной объем продукции, направленной на экспорт, не превысил 8%», – сообщил на заседании коллегии Счетной палаты аудитор Сергей Штогрин.

По данным контрольного ведомства, всего в 2013-2017 гг. резиденты ввезли на территории ОЭЗ товары таможенной стоимостью 94,3 млрд рублей, а вывезли после завершения процедуры свободной таможенной зоны – на 44,6 млрд рублей.

В 2013-2014 гг. – на этапе активного строительства промышленных объектов – преобладал ввоз оборудования (82,9%) и строительных материалов (16,1%), затем долю последних заместило сырье для производства (15,1%). С территории ОЭЗ компании-резиденты в основном вывозили продукты переработки: стекловолокно, шины, продукты фармакологии и сборочного производства.

Согласно выводам Счетной палаты, в 2013-2016 г. наиболее востребованной резидентами таможенной процедурой был реимпорт – другими словами, ввоз переработанной на территории ОЭЗ продукции в страны Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин. За этот период компании-резиденты ОЭЗ сэкономили на платежах более 27 млрд рублей. Пик активности резидентов пришелся на 2016 год, когда общая сумма вывоза из ОЭЗ превысила 16,5 млрд рублей.

В целом популярность реимпорта в 2013-2016 гг. была обусловлена юридическим статусом товаров. До 1 января 2017 г. продукция, которую произвели на территории ОЭЗ из иностранных компонентов, могла признаваться товаром Таможенного союза и быть ввезена на его территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов.

С 2017 года резиденты практически перестали использовать таможенную процедуру реимпорта, так как теперь под нее попадают лишь товары, полностью изготовленные из продукции Евразийского экономического союза или оставшиеся в неизменном виде.

На этом фоне Счетная палата отметила резкий спад деловой активности резидентов – в 2017 году ввоз продукции на территории ОЭЗ и вывоз товаров после переработки сократился более чем в 2 раза.

«Это говорит о том, что резиденты, по сути, использовали режим реимпорта, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства, а не для производства конкурентных товаров и вывоза их на экспорт», – констатировал аудитор.

Счетная палата полагает, что выбранный правительством РФ инструментарий для стимулирования экспорта российской продукции из ОЭЗ неэффективен и предлагает рассмотреть возможность внедрения других мер. «Мы увлеклись созданием льготных режимов, которые в итоге ничего не приносят, не выполняют ту целевую задачу, ради которой создаются», – подвел итог обсуждения глава Счетной палаты Алексей Кудрин, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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