Зима не сдается: в столичных аэропортах отменено и задержано 30 рейсов

В Москве из-за непогоды отменено 30 авиарейсов. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», больше всего не повезло пассажирам «Домодедово», где отменено 11 рейсов и 2 – задержано.

Немногим лучше ситуация во «Внуково» – там отменено 5 рейсов, 8 – задержано, в «Шереметьево» задерживается 4 рейса.

Как отмечали ранее синоптики, весна в столичном регионе начнется со снегопадов и метелей. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 2 марта, ночью небольшой снег, порывы ветра могут достигать до 12-17 м/с. При этом после оттепели столбик термометра опустится до -12…-10° в Москве и -15…-10° по области.

В воскресенье, 3 марта, возможен небольшой снег, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха составит -3…-1° в Москве и -6…-1° по области.

С начала новой недели синоптики прогнозируют потепление. В понедельник, 4 марта, -7…-2° ночью и -1…+4° днем, временами осадки. Во вторник, 5 марта, осадки, ночью -3…+2°, днем +1…+6°, что на 6° выше нормы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.19

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