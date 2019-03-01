«Это Навальному заняться нечем, а у нас обязательства»: генеральный директор «ВИТО-1» возмущена клеветой оппозиции

Генеральный директор компании «ВИТО-1» Наталья Гребенщикова утверждает: скандал с массовыми заболеваниями детей в московских школах раздут искусственно. Какие цели преследует оппозиция на этот раз – пока неясно. Компания готовит документы в суд.

В конце прошлого года СМИ сообщили о массовом заболевании детей из-за некачественного школьного питания. Врачи поставили нескольким дошкольникам диагноз дизентерия. Позже удалось выяснить причину отравления: как заключил Роспотребнадзор, виноват Липецкий творог, не прошедший должную тепловую обработку. Тем не менее, оппозиция крепко уцепилась за информационный повод и поспешила обвинить в отравлении компанию «Конкорд». Под горячую руку попал и комбинат питания «ВИТО-1» – самостоятельная, ни с чем не аффилированная организация. Теперь в якобы массовом отравлении обвиняют и их. Глава комбината Наталья Гребенщикова в интервью РИА «Новый День» сказала, что «ВИТО-1» намерены отстаивать деловую репутацию в суде.

«Новый День»: В СМИ появилась информация, что компания «ВИТО-1» имеет прямое отношение к «Конкорду» и, что это чуть ли не одна организация. Так ли это?

Наталья Гребенщикова: Нет, это не так. «ВИТО-1» совершенно самостоятельная организация.

«Новый День»: Как Вы думаете, кто и зачем распространяет подобную информацию?

Наталья Гребенщикова: Мне сложно об этом судить. Это дезинформация, которую используют для подрыва устойчивости и стабильной ситуации в Москве.

«Новый День»: Собираетесь ли Вы отстаивать имя организации?

Наталья Гребенщикова: Конечно. Нужно привлечь внимание правоохранительных органов к любым неправомерным действиям людей, которые говорят все что попало. Нам просто некогда. Мы работаем. Поставляем питание в школы и детские сады. Это Навальному нечем заняться, а у нас есть обязательства. Посмотрите, как у нас вкусно и чисто. Надо прекращать это безобразие, мы не можем спокойно работать. С «Конкордом» нас связывают потому, что мы занимаемся одним и тем же бизнесом. Это не значит, что мы – одна компания.

«Новый День»: Те материалы, с которыми вы уже ознакомились, что в них не так? Где обман? Вы не могли бы опровергнуть то, с чем не согласны?

Наталья Гребенщикова: О чем тут говорить, что опровергать? По всем документам, в том числе и учредительным, и по истории деятельности компании ясно, что мы – самостоятельная организация, которая с 1997 года обслуживает сады и школы Восточного округа Москвы. Наша задача: спокойно и ответственно кормить детей и оказывать услуги. У нас очень хорошая репутация.

«Новый День»: У Вас нет предположения, почему соратникам Навального, в частности, Любови Соболь, потребовалось связать две абсолютно разные организации: «Конкорд» и «ВИТО-1»?

Наталья Гребенщикова: Мы не можем этого понять. Да. Единственное, что нам понятно – это все липа. И это подрывает стабильность ситуации в Москве. И дискредитирует нашу годами заработанную, достойную репутацию.

«Новый День»: Получается, фактически нет никакого расследования?

Наталья Гребенщикова: Конечно, нет. Кто-то на митинге что-то услышал, все перепутал, слепил в одну кучу и воспользовался неосведомленностью молодых родителей. Хотя они каждый день приходят в детские сады и знают, что детей мы кормим хорошо. Что касается Любови Соболь, ей наплевать на детей совершенно. Она преследует собственные политические интересы.

«Новый День»: Вы слышали предположения, что она проплачивала жалобы подставных родителей?

Наталья Гребенщикова: Не слышали. Единственное, что я знаю наверняка, что ее собственные заявления об отравившихся детях не соответствуют действительности. Все заявления о заболеваниях тщательно фиксируются. Нужно понимать: существует большая разница между заболевшим ребенком и отравившимся. Факт отравления никем не доказан, это – выдумка.

Таким образом, по словам Гребенщиковой, на глупости, которые болтает оппозиция, обращать внимания не стоит. Любой, кто захочет всерьез изучить вопрос, увидит, что у «ВИТО-1» и «Конкорда» нет ничего общего: у компаний разное меню, разные методы приготовления пищи, разные поставщики. Работать на рынке московского школьного питания «ВИТО-1» начали задолго до «Конкорда», и до недавнего конфликта с оппозицией, о деятельности другого комбината питания почти ничего не слышали.

Пока обе компании продолжают работать в штатном режиме: ученики московских школ и детских садов накормлены качественной продукцией. Параллельно «ВИТО-1» консультируется с юристами, чтобы защитить деловую репутацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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