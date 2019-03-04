Снегопад в Москве: автопробки и задержки авиарейсов

В Москве начало недели будет по-зимнему снежным. Осадки уже привели к пробкам на столичных магистралях и задержкам авиарейсов.

В связи с непогодой власти призвали автомобилистов по возможности пересесть на общественный транспорт. «Погода в начале недели в Москве будет не весенней! По прогнозам синоптиков, вероятны снег, метель и сильный ветер. На дорогах гололедица. Будьте осторожны, не паркуйтесь у широкоформатных конструкций и деревьев», – говорится в твиттере «Администратора московского парковочного пространства».

Судя по данном сервиса «Яндекс.Пробки», в Москве в настоящее время плотное движение, которое оценивается в пять баллов.

По информации сервиса «Яндекс. Расписание», снегопад традиционно привел к частичным нарушениям в расписании в столичных аэропортах. Так, в «Домодедово» отменено 12 рейсов, 6 – задержано, во «Внуково» 2 – отменено, 3 –задержано, в «Шереметьево» 4 рейса задержано.

Согласно прогнозу центра «Фобос», сегодня, 4 марта, москвичей ждет пасмурная погода с влажными снегопадами. Днем облачно, температура воздуха в столице около 0°, в Подмосковье -2…+3°. Во вторник, 5 марта, еще потеплеет – ожидается +3°, местами дождь. Однако в среду 6 марта, возможно небольшое похолодание до -4°, снег. В четверг в столицу вернется солнце, столбик термометра поднимется до -2°.

В пятницу, 8 марта, снова ожидаются дожди, температура воздуха составит +4°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.03.19

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